Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK-1501 projesi çerçevesinde elektrikli araçlar için batarya kutusu geliştirme ve imalat faaliyeti yürütecek olan Hüner Alüminyum firmasına mühendislik ve Ar-Ge desteği verecek.

BUÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. A. Alper Özalp, Hüner Alüminyum Ar-Ge ekibinin yürüttüğü elektrikli araçlar için batarya kutusu geliştirme ve imalatı projesinde görev alıyor. Önceki yıl başlatılan proje ortaklığı çerçevesinde 2023 yılı 2. dönem çağrısına yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. TÜBİTAK, “Enerji Yoğunluğu Yüksek Batarya Hücre Teknolojileri, Yüksek Verimli Batarya Üretimi-Yönetimi” başlığı altında tanımlanan “Yüksek verimli çevreye duyarlı batarya üretim süreçlerinin geliştirilmesi” ve "Enerjiyi daha verimli kullanma imkânı sağlayacak yüksek verimli batarya yönetim sistemlerinin geliştirilmesi” hedefleri çerçevesinde çalışmanın desteklendiğini açıkladı.

Çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor

Projeye dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Alper Özalp, yürütülecek tüm imalat çalışmalarının Hüner Alüminyum bünyesinde olacağını aktardı. Proje çerçevesinde firma bünyesinde batarya kutusu testlerine yönelik geniş çaplı bir test laboratuvarının kurulacağı bilgisini de paylaşan Özalp, “Proje hedefindeki batarya kutusu ile batarya kutusu üretimine yönelik imalat yönteminin hayata geçirilmesi ile hem Hüner Alüminyum’un ihracat kulvarındaki büyümesine destek verilecek, hem de firmanın uluslararası markalaşma hedeflerine katkı koyulacaktır. Çalışma aynı zamanda ülkemizin yerli ve milli kalkınma hamlesine olumlu yansımalar sağlayacaktır. TÜBİTAK yöneticilerine destekleri için teşekkür ediyoruz. Proje konusunda çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir” diye konuştu.