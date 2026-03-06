Yaralı tilkiyi fark eden duyarlı vatandaş durumu yetkililere bildirdi.

Bursa'da Uludağ'da havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte yaban hayvanları yeniden görülmeye başlandı. Uludağ yolunda seyir halinde olan bir vatandaş, yol kenarında yaralı halde yatan bir tilkiyi fark etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, tilkiye bir otomobilin çarpıp olay yerinden uzaklaştığını belirterek duruma tepki gösterdi.



Yaralı tilkiyi görünce aracını durduran vatandaş, Uludağ'a çıkan sürücülere de yaban hayvanlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Tilkiye çarpıp kaçan sürücüyü kınayan vatandaş, durumu Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralı tilkiyi bulunduğu yerden alarak tedavi edilmesi için yetkililere teslim etti. Duyarlı vatandaş ise Uludağ yolunu kullanan sürücülerin özellikle yaban hayvanlarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.