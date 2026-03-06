Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi’nin 24’üncü hafta erteleme maçında önemli bir galibiyete imza attı. Bursa temsilcisi, İstanbul deplasmanında ligin lideri Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Beşiktaş Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, başından sonuna kadar dengeli ve çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Maçı, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve meclis üyeleri de tribünden takip ederek, takıma destek oldu.

Karşılıklı ataklar ve gollerle geçilen ilk yarı, 13-13’lük eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda daha organize bir oyun sergileyen Nilüfer Belediyespor, maçın son bölümünde üstünlüğü ele aldı. Bursa ekibi, maçın bitiminde sahadan 30-29’luk galibiyetle ayrıldı. Bursa’da oynanan ve 32-32 beraberlikle sonuçlanan ilk maçın ardından, Nilüfer Belediyespor bu kez rakibine üstünlük sağlamayı başardı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, bu sonuçla birlikte ligdeki 19’uncu galibiyetini almış oldu. Puanını 40’a çıkaran Bursa temsilcisi, lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.