

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 11 Eylül Bulvarı, Otosansit Samanlı Kavşağı ve Kestel ilçesi Ankara Bulvarı’nda kapsamlı peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Kestel Ankara Bulvarı’ndaki orta refüjde 25 bin 960 metrekare rulo çim serimi ve 14 bin 728 metre yüksek bordür uygulaması yapan ekipler, toprak altı sulama sistemi kurulumunu ve eksik ağaçların dikimini tamamladı.



11 Eylül Bulvarı’nda ise 6 bin 400 metre yüksek bordür uygulaması yapan ekipler, 250 adet çınar ağacı ve 50 bin adet çalı dikimi gerçekleştirdi. Ekipler, Otosansit ile Samanlı Kavşağı arasındaki güzergahta da 3 bin 400 metre yüksek bordür uygulamasını tamamladı.



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine kavuşabilmesi için kentin farklı noktalarında peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.