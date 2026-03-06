Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın ve diğer altın türlerinde fiyatlar yükseldi. İşte Bursa Kapalıçarşı’da güncel altın fiyatları:

Gram altın alış fiyatı 7.335,03 TL, satış fiyatı ise 7.477,63 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altın alışta 6.707,62 TL, satışta 7.049,67 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altın alış fiyatı 4.039,00 TL, satış fiyatı ise 5.337,14 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın alışta 12.018 TL, satışta 12.186 TL seviyesinde işlem görüyor.

Eski çeyrek altın ise 11.848 TL alış, 12.023 TL satış fiyatıyla listelendi.

Yarım altın alış fiyatı 24.035 TL, satış fiyatı 24.380 TL olarak açıklandı.

Tam altın ise Kapalıçarşı’da 47.923 TL alış, 48.537 TL satış fiyatından işlem görüyor.