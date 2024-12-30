Bursa Valiliği, 2025 Yılbaşı Emniyet Tedbirleri kapsamında alınacak tedbirleri duyurdu.

Bursa Valiliği'nin açıklaması şu şekilde;

"Vatandaşlarımızın yeni yıla girerken huzur ve güven ortamının artırarak devamını temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazasını sağlamak, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelmesi muhtemel olayları önlemek, meydana gelen olaylara süratle müdahale ederek şüphelileri yakalamak ve adli makamlara teslim etmek maksadıyla;

2025 Yılbaşı Emniyet Tedbirleri Kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce;

30 Aralık 2024 tarihinde sorumluluk alanında (151) Ekip, (57) Motorize Ekip ve (3.852) Personel

31 Aralık 2024 tarihinde sorumluluk alanında (286) Ekip, (65) Motorize Ekip ve (5.480) Personel

01 Ocak 2025 tarihinde sorumluluk alanında (102) Ekip, (51) Motorize Ekip ve (3.652) Personel olmak üzere toplamda 539 Ekip, 173 Motorize Ekip ve 12.984 Personel görevlendirilmiştir.

2025 Yılbaşı Emniyet Tedbirleri Kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığınca;

30 Aralık 2024 - 02 Ocak 2025 tarihlerinde sorumluluk alanında (572) Tim/Unsur, (526) Araç ve (2.109) Personel görevlendirilmiştir.

Bursa genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimiz hassasiyetle görev yapacaktır. Herhangi bir olumsuzluk durumunda güvenlik birimlerimize ulaşılması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."