Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Türkiye genelinde çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değiştirildi. Kararname kapsamında son olarak Kırıkhan Kaymakamlığı görevini yürüten Ayhan Akpay, İnegöl Kaymakamlığına atandı.

Ayhan Akpay Kimdir?

1979 yılında Niğde'de doğan Ayhan Akpay, ilk öğrenimini Divarlı Kasabası İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini ise Çiftlik ilçesinde tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2003 yılında İngiltere'de bulunan University of Exeter'de dil eğitimi alan Akpay, aynı dönemde İngiliz kamu kurumlarında incelemelerde bulundu. 2011 yılında Keele University'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2021 yılında ise Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden mezun oldu. Halen Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü’nde Avrupa Hukuku alanında doktora çalışmalarını sürdürüyor.

2001 yılında Balıkesir Kaymakam Adayı olarak mülki idare mesleğine başlayan Akpay; Sulakyurt, Yenipazar, Boğazkale ve Çukurca kaymakamlıklarının yanı sıra Erzincan ve Adıyaman vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcılığı, Bolvadin Kaymakamlığı ve Osmancık Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. Son olarak 2024 yılında Kırıkhan Kaymakamlığına atanan Akpay, yayımlanan son kararname ile İnegöl Kaymakamlığı görevine getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Ayhan Akpay, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ