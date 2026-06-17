Belediye Başkanı Alper Taban, Ataşehir'e atanan Eren Arslan'a sosyal medya hesabından şu ifadelerle veda etti: "Birlikte çalışmaktan, şehrimizin geleceği için ortak adımlar atmaktan büyük mutluluk duyduğum, ilçemize kattığı değer ve kurduğumuz güçlü gönül bağı için değerli Kaymakamımız Eren Arslan’a çok teşekkür ederim. Yeni görev yerinin kendisine ve ailesine hayırlar getirmesini diliyor; muvaffakiyetler temenni ediyorum." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş da sosyal medya hesabından Arslan'a övgüler yağdırdı. Durmuş, "Yaklaşık 5,5 yıldır İnegöl’ümüzde Kaymakam olarak görev yapan Sayın Eren ARSLAN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeni görev yerine atanmıştır. Görev süresi boyunca İnegöl’ümüzün gelişimi, huzuru ve refahı için büyük bir özveriyle çalışan, devlet ile millet arasında güçlü bir gönül köprüsü kuran kıymetli Kaymakamımızla şehrimize hizmet noktasında uyum ve iş birliği içerisinde çalışma imkânı bulduk. Sadece başarılı bir idareci olarak değil; samimiyeti, mütevazılığı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla da hemşehrilerimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Kaymakamımıza, İnegöl’ümüze kattığı değerler ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyorum. Kendisine yeni görev yerinde üstün başarılar diliyor; ailesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum. İnegöl’ümüze yapmış olduğu kıymetli hizmetler dolayısıyla şükranlarımı sunuyor, yolunun ve bahtının açık olmasını diliyorum." dedi.

İnegöl'de siyasilerin yanı sıra kurum müdürleri, okul müdürleri, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Arslan'a teşekkür eden ifadeler paylaştılar.