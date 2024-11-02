

Bursa Valiliği'nden yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 04 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (4 ila 6 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir.

Pazar gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte, Pazar günü Bursa ve Bilecik çevrelerinde yağış beklenmektedir.



Tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı tedbirli olunmalıdır.

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