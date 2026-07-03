Tahminlere göre 4 Temmuz Cumartesi günü İnegöl’de gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Günün en düşük sıcaklığı 15 derece, en yüksek sıcaklığı ise 31 derece olacak. Nem oranının yüzde 54 ile 87 arasında değişmesi, rüzgarın ise saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

5 Temmuz Pazar günü de İnegöl'de sağanak yağışlı hava etkisini sürdürecek. Pazar günü en düşük sıcaklık 14 derece, en yüksek sıcaklık ise 30 derece olarak tahmin edildi. Nem oranının yüzde 47 ile 96 aralığında seyredeceği, rüzgar hızının ise saatte yaklaşık 15 kilometre olacağı öngörüldü. Hafta sonu dışarı çıkmayı planlayan İnegöllülerin, iki gün boyunca etkili olacak yağışa karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.