Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı tahminlere göre, 4 Temmuz Cumartesi günü Bursa genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En düşük sıcaklık 22 derece, en yüksek sıcaklık ise 29 derece olarak tahmin edildi. Gün içerisinde nem oranının yüzde 59 ile 74 aralığında seyretmesi, rüzgarın ise saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yağışların Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında da görülmesi beklenirken, hafta sonu dışarı çıkmayı planlayan vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. Sıcak havanın ardından etkili olması beklenen yağışla birlikte Bursa'da hava sıcaklıklarının da bir miktar düşeceği tahmin ediliyor.