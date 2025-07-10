Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay binası önünde helikopterden açılan ateş sonucu gazi olan Mustafa Semerci’yi ve Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevi esnasında gazi olan Fatih Atak'ı evlerinde ziyaret etti. Ayyıldız, "Milletimizin birlik ve beraberliği için canını ortaya koyan kahramanlarımız, Türk milletinin bağımsızlık aşkının ve vatan sevgisinin en büyük sembolleridir. 15 Temmuz’da vatan uğruna canını feda eden kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Darbe girişimi sırasında gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize sıhhat ve afiyet diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA