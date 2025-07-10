İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ tarafından açıklanan dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye’nin en büyük ihracatçı ili İstanbul oldu. Bursa’nın 5. Sırada yer aldığı listede İnegöl ise 21. sırada bulunuyor.

İNEGÖL’DEN FAZLA İHRACAT YAPAN İLLER

İnegöl’den daha fazla ihracat yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Sakarya, Denizli, Konya, Hatay, Çorum, Manisa, Kayseri, Mersin, Adana, Antalya, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun ve Trabzon illeri oldu.

İNEGÖL HANGİ İLLERDEN DAHA FAZLA İHRACAT YAPTI?

2024 Yılı ihracat verilerinde aralarında Aydın, Bolu, Balıkesir, Diyarbakır, Çanakkale, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Zonguldak, Mardin, Ordu, Aksaray ve Karaman gibi büyükşehirler de yer alıyor.

İnegöl ihracat sıralamasında ise toplamda 61 ili geride bırakarak yine Türkiye ekonomisine en fazla katkı sağlayan yerleşim birimlerinden oldu. İnegöl’ün ihracatta geride bıraktığı o iller ise şunlar; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak