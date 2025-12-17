Hava tahmin raporlarına göre 27 Aralık Cumartesi gününe kadar Bursa ve ilçelerinde ne kar ne de yağmur geçişleri görülmeyecek. Önümüzdeki 10 gün boyunca hava parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde 10-15 derece arasında değişecek. 27-28 ve 29 Aralık tarihlerinde ise merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise kısa süreli kar yağışları bekleniyor.



30 Aralık-30 Ocak tarihlerinde ise mevsim sıcaklıkları yer yer gündüzleri 4 dereceye geceleri ise -5 derecelere kadar düşecek. Ancak bu tarihler arasında Bursa Merkez ve ilçe merkezlerine kar yağması beklenmiyor. 2026 yılında Bursa, tarihinin en kurak dönemini yaşama tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Ocak, Şubat ve Mart ayında yağmur ve kar yağışlarının etkisini göstermemesi durumunda barajlardaki doluluk oranları alarm seviyesine kadar düşecek.