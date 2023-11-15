Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesine geçen bu tarihi konağın restorasyonu aslına uygun olarak yapılmış olup 21 Şubat 2018 yılında Bursa Yaşam Kültürü Müzesi olarak Bursa’ya ait değerlerin yaşatılması tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına Bursa’ya kazandırılmıştır.

YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN EN ÖNEMLİ UNSURLAR; GELENEKLER VE GÖRENEKLERDİR

Bursa’nın geleneksel yaşam kültüründe unutulmakta olan örf ve adetlerin canlandırmalarla anlatıldığı müzede aynı zamanda geleneksel hayatta kullanılan objeler sergilenmiştir.

Müzenin 1. Katında sofa, mutfak, başoda, Bursa’ya özgü geleneksel işlemelerle hazırlanmış sünnet yatağı ve sünnet odası, işlemeli havlularla süslenmiş hamalı oda bulunur. Bu katta 150 yıllık paşa mangalı ve 408 parçadan oluşan el yapımı duvar halısı da sergilenmektedir.

Bu tarihi konakta 2. katta sofa’da bulunan görülmeye değer 170 yıllık üzeri sedef ve fildişi işlemeli oyun seti, gelin odası ve çeyiz geleneği, misafir ağırlamadan hacı tehniyeleri ve gezek kültürüne kadar Bursa’nın yaşam kültürünü yansıtacak pek çok konu anlatılmıştır. Yapının hem sofa hem de odalarında yaşayan müze anlayışıyla geçmişi yansıtan etkinlikler bu alanlarda yapılmaktadır.

YAŞAYAN MÜZE

Yaşayan Müze geçmişimizin zengin ve köklü kültürünü ziyaretçilerine göstermenin ötesinde ziyaretçisine bu kültürü uygulama ve yaşatma olanağı vermektedir. Konağın çocukları ile masal diyarına yolculuk, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının canlandırılması, drama ile nostaljik bir gezinti ve geleneksel Gezek gecesi eski yaşam kültürünü anlatan ve bu müzede yaşatılan en önemli etkinliklerdir.

YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZESİNDE YAŞAYARAK ÖĞRENME

Yaşam Kültürü Müzesi’nde tüm eğitim faaliyetleri okul öncesinden yetişkinlere kadar her kesime hitap edecek şekilde tasarlanmaktadır. Yaşantıya dayalı öğrenme modelleri ile kurgulanan bu eğitimler ziyaretçisinin unutulmayacak bir deneyim tatmasına olanak tanır.

ZİYARETİNİZİ PLANLAYIN

Bursa Yaşam Kültürü Müzesine kendiniz ve okul, dernek, stk ve diğer kurum ve kuruluşlar için ziyaret planı oluşturabilirsiniz. Grup rezevasyonları ziyaret planı oluşturmadan ve rezervasyon yapmadan önce eğitim programlarını veya ders programlarını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

Tüm rehberli turlar için rezervasyon koşulu vardır.

Altı yaştan itibaren tüm yaş gruplarına uygun drama atölyeleri hazırlanmaktadır.

Okul grupları, özel rehberli tur talepleriniz, drama atölyeleri ve diğer etkinlik detayları, rezervasyonları ve ücret bilgileri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.