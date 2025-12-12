

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde 2026’yı karşılayabilmeleri için Bursa Kültür AŞ ve ilgili birimleriyle hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın büyük bir coşkuyla karşılanması için Eski Atatürk Stadyumu alanında ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’nı oluşturdu. Yeni Yıl Meydanı, 13-31 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan birbirinden eğlenceli etkinlikler, özel tasarlanmış stantlar, ışıklandırmalar ve aktivitelerle kentin sosyal yaşamına önemli bir katkı sağlayacak.

Ziyaretçilere eğlenceli ve nostaljik anlar yaşatacak olan meydanda, atlı karınca, tren, buz pisti, uçak görselli eğlence ünitesi, dönen bisiklet, yeni yıl süslemeleri, çocuklar için etkinlik alanları, fotoğraf çekim köşeleri, yeme-içme alanları, alışveriş stantları, atölyeler ve konserler gibi birçok aktivite yer alacak. Herkesin keyifli vakit geçireceği Yeni Yıl Meydanı’nda, açık hava buz pisti de kuruldu. Bursalıların yeni yılın heyecanını doyasıya yaşayacağı Yeni Yıl Meydanı, her yaşa hitap eden yiyecek ve içecek stantlarıyla hem eğlenceyi hem de lezzeti bir arada sunacak. Kestane, sıcak çikolata, sahlep ve daha birçok lezzetli atıştırmalık Bursalılarla buluşacak. Bilim gösterileri, sihirbaz performansları, büyüleyici köpük balon şovları, kahoot oyunu, karaoke yarışmaları, gün boyu sürecek eğlenceli ve ödüllü yarışmalarla ziyaretçiler meydanda doyasıya eğlenecek.

Ziyaretçilerin hatıralarını ölümsüzleştirebilmeleri için etkileyici süslemelerle birbirinden özel fotoğraf çekilme alanları da hazırlandı. Ayrıca hediyelik eşya, takı, dekorasyon gibi ürünlerin satışa sunulacağı alışveriş stantları da yer alıyor. 13 Aralık Cuma günü Orkestar Lima, 19 Aralık Cuma günü Magical Orkestra, 20 Aralık Cumartesi Uzun Lafın Kısası Grubu, 26 Aralık Cuma Ceren Toksöz, 27 Aralık Cumartesi İpek Ildız, 31 Aralık Çarşamba günü ise Cengiz Ateş Yeni Yıl Meydanı’nda sahne alacak. Büyükşehir Belediyesi orkestra konserleri ve DJ performansları da 19 gün boyunca vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl coşkusunu ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’nda yaşayacaklarını belirtti. 13-31 Aralık tarihlerinde yapılacak birbirinden eğlenceli etkinlik ve sahne performanslarıyla, yeni yıl heyecanını Bursalılarla paylaşacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, her yaştan vatandaşı Yeni Yıl Meydanı’na davet etti.

