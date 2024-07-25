Bursa Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Koray Aydın, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda çıkan tartışma sonrasında bacağından silahla vuruldu. Olay, dün gece Yenişehir'deki bir eğlence mekanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir’in İYİ Partili Meclis Üyesi ve Süper Amatör Lig’de mücadele eden Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Koray Aydın, arkadaşlarıyla gittiği restoranda çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğradı.

Bacağından yaralanan Koray Aydın, ambulansla Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Kulüp Başkanı Koray Aydın'ı silahla yaralayan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.