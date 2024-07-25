Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı’nın en işlek caddesi olan can damarı niteliğindeki Ada Caddesi’ni 18 bin 500 ton sıcak asfalt ve üst yapı çalışmalarıyla yeni bir yüze kavuşturarak hizmete açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı’nın merkezinden geçen ilçenin can damarı niteliğindeki Ada Caddesi’ni yaptığı hummalı çalışmayla sil baştan yeniledi. İlçenin en işlek caddelerinden olan Ormanköy-Yeni Cami istikametlerine ulaşımı sağlayan Ada Caddesi’ni estetik görümüne kavuşturan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, ilçe ulaşımı için çok önemli bir hizmet ortaya koydu. Caddenin altyapısını uzun yıllar sorunsuz hizmet sunacak şekilde inşa eden SASKİ, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatını tamamladı. Üstyapı çalışmalarına kaldırımları genişleterek başlayan Büyükşehir, kesintisiz ve engelsiz yaya trafik akışını ilçeye kazandırdı. Altyapı ve üstyapı çalışmaları sonrasında sıcak asfalt serim işlemlerine başlayan ekipler, 9 kilometrelik bölüme 18 bin 500 ton sıcak asfalt serimini tamamladı.