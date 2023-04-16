Ramazan ayıyla birlikte oruçlar tutulurken, bir yandan da bu ayın manevi iklime özgü hayırseverlik örnekleri de sergileniyor.

Tıpkı, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde isimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırseverlerin ekmek ve pide ikramı gibi... İlçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki bakkala gelen müşterilerden, ramazan pidesi ya da ekmek karşılığında para alınmıyor.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren kimi hayırseverlerin, ekmek ya da ramazan pidelerinin parasını peşin ödediğini belirten Bakkal Berkay Kargın, "Hayırseverlerimiz, 'Bizim için müşterilerine ücretsiz olarak ikram et' diyorlar. Biz de memnuniyetle bu isteklerini yerine getiriyoruz. Özellikle adlarının açıklanmasını istemiyorlar. Biz de hiç kimseye söylemiyoruz" dedi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bu ikram yöntemini yıllar önce bir hayırseverin başlattığını anlatan Kargın, sonraki yıllarda hayırsever sayısının arttığını söyledi. Kargın, "Öyle ki bazı günler 2-3 hayırsever birden gelip 300 ya da 500 arasında değişen sayıdaki ramazan pidesi ve ekmeğin parasını ödüyor" diye konuştu.

25 günden bu yana ücretsiz satışını yaptıkları pide ve ekmek sayısının 4 bini aştığını anlatan Kargın, "Müşterilerimiz, aldıkları pide ya da ekmeğin ücretsiz olduğunu duyduklarında önce şaşırıyorlar. Sonra tebessüm ederek teşekkür ediyorlar. İkramlarımızın ramazanın son gününe kadar 5 bin adede ulaşmasını bekliyoruz" dedi.