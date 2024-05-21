Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından deprem uzmanları başta İstanbul olmak üzere birçok il için uyarılarını sürdürüyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından bu kez de Balıkesir ve Bursa için uyarılarda bulundu. 2 ildeki depremlerin nedenlerini açıklayan Ercan, bölgedeki ilçeleri de tek tek sayarak uyardı.

Ercan, "Depremler yeri sürekli biçimleyen güç birikimleridir. Balıkesir-Bursa’da depremlerin nedeni, Karasu-Sakarya-Pamukova, Bursa-Nilüfer Ovası-Ulubat- Manyas-Yenice-Gönen üzerinden açılmakta olan Karadeniz’i Ege Denizi’ne bağlayan yeni boğazdır. Bu avkulanma, milyonlarca yıl sürecektir" dedi.

Ercan paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu olan, Bandırma-Gönen-Yenice-Altınoluk kolu bugüne kadar 7-8 km, Yenişehir-Bursa- Ulubat-Manyas kolunda 10 km genişlerken, 11 kilometre yürümüştür. Yerkabuğu, sürekli olarak biçim değiştirirken depremler olur. Yeryuvarı canlıdır, tıpkı kişi gibi."

Muhabir: İBRAHİM USLU