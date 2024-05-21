Sürat Kargo, EURO 2024 öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın iki yıl süreyle resmi sponsoru oldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, sponsorluk anlaşmasına dair imzaları attı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Sürat Kargo arasında yeni sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken, dünyanın 220’den fazla bölgesine ve Türkiye’nin dört bir yanına hizmet veren Sürat Kargo, A Milli Kadın Futbol Takımı’nın ana sponsorluğunun ardından EURO 2024 öncesinde A Milli Erkek Futbol Takımı’nın da iki yıl süreyle resmi sponsoru oldu. TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılan imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, E-Bilet, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı.

"2032 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası’nda hedefimiz Avrupa şampiyonu olabilmek"

Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Her lansmanda şunun altını çiziyorum, sponsorlarımızı biz sponsor olarak görmüyoruz. Onlar bizim iş ortağımız. Özellikle onların sponsorluklarını biz son derece önemsiyoruz. Özellikle FIFA ve UEFA sıralamasında yükselişe geçen Milli Takımımız’a Sürat Kargo’nun sponsor olması son derece değerli ve anlamlı. Önümüzdeki ay Almanya’da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası’na tüm Avrupa’dan Türk vatandaşları ilgi gösterecek ve sanki ev sahibi gibi Almanya’da maçlarımıza çıkacağız. Çünkü 4,5 milyon Türk Almanya’da yaşıyor. Başta Almanya olmak üzere Avusturya, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa’nın farklı ülkelerinden gurbetçi vatandaşlarımız A Milli Futbol Takımımız’ı bekliyor. Montella göreve geldikten sonra FIFA ve UEFA sıralamasında yükselişe geçen Milli Takımımız, inşallah Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da yükselişine devam edecek. Buna inancımız tam. A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt, milli oyuncularımızı yakından takip ediyor. Montella, gerek yurt içi, gerek yurt dışında oyuncularımızın maçlarını yerinde takip ediyor. Milli Takımımız’ın EURO 2024’e en iyi şekilde hazırlanması için biz de her türlü tedbiri aldık. 2032 yılında İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacak olduğumuz Avrupa Futbol Şampiyonası’nda hedefimiz Avrupa şampiyonu olabilmek. Onun için de geleceğin en genç ve değerli milli takımnlarından birisinin temellerini hep birlikte atıyoruz. Alt yaş gruplarındaki milli takımlar ile de yakından ilgileniyoruz. Kulüplerinde şampiyon olan milli oyuncularımız Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün’ü tebrik ediyorum. Geçen sene İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Hakan Çalhanoğlu, takım kaptanı olarak sahaya çıkmıştı. Bu sene de iki Türk oyuncu Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya çıkacak. İkisi de bizim göğsümüzü kabartacaklar. Şampiyonlar Ligi kupası bir milli futbolcumuzun elinde kalkacak" dedi.

Cem Oğuz: "Milli Takımımız’ın gücüne sürat katmak istiyoruz"

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz da, "Federasyonumuzun ev sahipliğinde katıldığımız ikinci basın toplantısı. Geçen sene Kadın A Milli Futbol Takımımız’ın ana sponsoru olarak destek vermeye başlamıştık. Bugün de Erkek A Milli Futbol Takımımız’ın resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Milli Takımımız son derece zorlu, mücadeleci ve çetin bir yolculuktan geçerek üst üste 3, toplamda 6. kez Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Bu söylemesi kolay ama yaşaması zor bir durum. Ben de kendime bir işletmenin takım kaptanı olarak baktığımda, çok ciddi benzerlikler görüyorum. 21 yaşındaki Sürat Kargo, gerçekten ciddi mücadeleler vererek, hedefine müşteri memnuniyetini koyarak ülkemizin her noktasında, aynı zamanda kardeş ülke Azeybaycan başta olmak üzere dünyanın 220 noktasında hizmet vermeye, bu yolda mücadele etmeye hız kesmeden devam ediyor. Bunu gerçekleştirirken 800’den fazla şubesi, 26 aktarma merkezi, 8 bini aşan çalışanı ve binlerce araçlık filosuyla her gün farklı konularla karşılaşıyor. Milli Takımımız şimdi yeni bir serüvene başlayacak. Yakın zaman içerisinde Milli Takımımızı Avrupa yolcuğuna uğurlayacağız. İstikrarlı başarısını sürdüreceğine eminiz. Futbol sadece futbol değildir. Futbol, paylaşmaktır, yaşamaktır, hissetmektir. Kimi zaman rol model olmaktır. Onlara elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz. 21 yıllık tecrübemiz bize gösteriyor ki, başarının en önemli anahtarlarından biri, en güçlü faktörü sürat. Biz de Milli Takımımız’ın gücüne sürat katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, E-Bilet, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ise, "Türk futboluna sponsorluk konusunda ilgi son derece arttı. Türk futbolunun yayın gelirlerini artırdığımız gibi sponsorluk gelirlerini de artırmış bulunuyoruz. Daha önce A Milli Kadın Futbol Takımımız’a sponsor olan Sürat Kargo, A Milli Erkek Futbol Takımımız’a sponsor oluyor" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırız"

EURO 2024 için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Yeni bir sponsorluk olduğu zaman büyük mutluluk duyarım. Çünkü firma bize güveniyor demektir. Yeni bir zorlukla, mücadele ile karşı karşıyayız. Bize güvenenler var. 8 bin kişiyi yönetmeye alışkın bir firma bize güveniyorsa teşekkürü hak ediyordur. Genç bir takımız, hızlı olduğumuzu ümit ediyorum. Futbolda öncelik hızdır, sürattir. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın yaklaşmasından dolayı heyecanlıyız, ama son derece hazırız. En iyisini imkanlarımız dahilinde yapacağımızı biliyoruz. Almanya’da destek bulacağımızı biliyoruz. İyi hazırlandık. Şu anda genç bir takımız, katılanların arasında en genç takımız. Gençler sahada olduğu zaman onlara baskısız, neşeli, keyifli oyun oynatmak önemlidir ama sorumluluklarının dahilinde olması lazım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, sponsorluk anlaşmasına dair imzaları attı. Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Oğuz’a A Milli Futbol Takımı forması takdim etti. Günün anısına aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi.

Törenin ardından basına Sürat Kargo’nun gelecek planları hakkında konuşan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, "Sürat Kargo 21 yaşında hız kesmeden büyüyen, müşteri memnuniyetini odağına koyan, dolayısıyla her zaman en büyük önceliği müşteri memnuniyeti olan, bundan ödün vermeden hizmet ağını geliştirmek isteyen bir firma. Bakıldığı zaman bugün ülkemizin her noktasında hizmet verdiği gibi aynı zamanda dost ve kardeş ülke Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın 220 noktasına hizmet götüren bir kargo firması. Bizim de önceliğimiz iş planlarımızda yer alan, bundan sonra yurt dışı ağımızı genişletmek. Azerbaycan’a geçtiğimiz sene ekim ayı itibariyle teslimatlara başladık ve bugün 3 buçuk milyona varan teslimat yapmış bulunmaktayız. Aynı şekilde bundan sonra MENA bölgesi başta olmak üzere, akabinde de Doğa Avrupa’ya hizmet ağımızı genişleteceğiz" cümlelerini kullandı.