Olay pazartesi akşamı saat 20.00 sularında Mudanya’nın Çepni köyünde meydana geldi. 19 yaşındaki cani, taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35)’i 20 yerinden bıçakladı. Olay sonrası yaralı taksici hastaneye kaldırılırken onu bıçaklayan 19 yaşındaki saldırgan ise her yerde aranmaya başladı.

“Saldırgan İnegöl Nüfusuna kayıtlı”

Yaşanan olay sonrası bugün sosyal medya üzerinden bir iddia ortaya atıldı. Taksi şoförü Yunus Emre Yüksel’i bıçaklayan 19 yaşındaki saldırganın İnegöllü olduğu iddia edildi. O paylaşıma ise yorum yağdı.

Kaynak: HABER MERKEZİ