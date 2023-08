Bursa’da 3 milyon metrekare yeni yeşil alanı kente kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı Hacivat Parkı ile bu hedefine biraz daha yaklaştı.

Türkiye’nin adı yeşille anılan tek kenti olan Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine kavuşması için Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı ve Gökdere Millet Bahçesi gibi büyük ölçekli projeleri kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesine bir park daha kazandırdı. Dönem sonuna kadar kente 3 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırma hedefiyle projelendirilen Hacivat Parkı törenle hizmete açıldı. Proje çerçevesinde 1. derece doğal sit alanının tescil harici kısmında yer alan 21 bin metrekarelik park, amfi tiyatro ve serbest oturma alanları, çocuk oyun alanları, fitness alanı, yürüyüş yolları ile tam bir sağlıklı yaşam alanına dönüştürüldü. Piknik masaları ve oturma bankı gibi kent mobilyalarıyla donatılan Hacivat Parkı, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla bölge halkının nefes alabileceği önemli bir buluşma noktası oldu. Yıldırım’a değer katan Hacivat Parkı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, peyzaj mimarlığı bölümü öğrencileri ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı.



“Bursa yeşilin en yakıştığı şehirdir”

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşil Bursa’ya nitelikli yeşil bir alan daha katmış olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Yıldırım bölgesinde 270 dönümlük Vakıf Bera Kent Parkı bulunduğunu, 250 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi’nin de son eksikliklerinin tamamlanmasıyla hizmete açılacağını hatırlatan Başkan Aktaş, şehirlerin de bir ömrü, ruhu ve dili olduğunu belirterek, Bursa’nın da bu nitelikte olduğunu söyledi. Tüm zamanların en güzel şehrinin Bursa olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa yeşilin en yakıştığı şehirdir. Ama 1960’lı yıllardan itibaren Bursa yoğun göçlerden dolayı çok hızlı ve çok hormonlu büyüdü. Birileri sadece iftira atarken bizler bir caddeyi, sokağı veya bölgeyi daha düzeltmenin heyecanını taşıyoruz. Özellikle Yıldırım ilçemiz 1960’dan itibaren aldığı göçlerle çok hızlı büyüdü. Bu bölgelerde daha yapacağımız çok işler var. Bu dönem Yıldırım Belediyesi’yle el ele verdik her bölgeye, caddeye ve sokağa dokunmaya çalıştık” dedi.



“Her ilçemizle alakalı heyecanımız var”

Yıldırım ilçesine son dönemde nitelikli yeşil alanlar, spor tesisleri kazandırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, Yıldırım’da yürüttükleri kentsel dönüşüm projeleriyle de sosyolojik dönüşümünü sağladıklarını dile getirdi. Hacivat Mahallesi muhtarının parkın isminin ‘Hacivat Şehitlik Parkı’ olması yönündeki talebine de değinen Başkan Aktaş, “Ekip arkadaşlarım, bölgenin tarihi kayıtlarını da göz önüne alarak gelecek nesillere bu alanın ne kadar anlamlı olduğunu ifade etmek adına isim çalışması yapacaktır. Önceki dönem belediye başkanımız Recep Altepe’ye de teşekkür ediyorum. Onun döneminde dere ıslah çalışmaları başlatılmıştı. Buraları metruk haldeydi. Şimdi nitelikli ve kaliteli yeşil alanlara dönüştü. Bizim gerçekten derdimiz ve heyecanımız var. Her ilçemizle alakalı heyecanımız var. Dokunmadığımız bir nokta yok. Hacivat Mahallesi sakinlerinden bu parka sahip çıkmalarını istiyorum. Yapılan yatırımlara ne kadar sahip çıkarsak o kadar uzun ömürlü yatırım olur. Parkımız bölgemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa’nın ve ilçelerin beklentilerine yönelik her bölgeye millet bahçeleri, spor alanları ve yeşil alanlar kazandırdıklarını ifade etti. Bu şehre ve ülkeye karşı sevdalı olduklarını söyleyen Özen, bu eseri ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, ekibine ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım için günden güne el birliğiyle, gönül gönüle güzel işler kazandırdıklarını belirtti. Yaptıkları her çalışmada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın desteklerini hissettiklerini anlatan Yılmaz, parkın mahalleye ve Bursa’ya hayırlı olmasını temenni etti.

Hacivat Mahallesi Muhtarı Hayrettin Aygül, parkı mahalleye kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Bursa’nın Yunan işgalinden kurtulduğu sırada Türk ordusunun ilk göğüs göğse muharebeyi Hacivat Deresi’nde yaptığını belirten Aygül, bu sebepten dolayı açılışı yapılan parkın Hacivat Şehitlik Parkı olarak anılmasını istedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler, çocuklarla birlikte açılış kurdelesini keserek parkı hizmete açtı. Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra parktaki vatandaşlarla sohbet etti.