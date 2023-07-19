Bura'da Yıldırım Belediyesi’nin İlmi Etüdler Derneği (İLEM) paydaşlığı ile hayata geçirdiği Yıldırım Medresesi Yaz Akademisi başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Bayezid Külliyesi’nde gerçekleştirilen akademinin ilk dersinde Doç. Dr. Abdülkadir Macit, Dünya Tarihi: Yapısı ve Yazımı Atölyesi’nde kavramlar konulu söyleşi gerçekleştirdi.

5 hafta olarak planlanan akademi kapsamında ‘Türkiye Seminerleri’, ‘Kudüs Seminerleri’, ‘Dünya Tarihi: Yapısı ve Yazımı’, ‘Siyaset, Siyasallık ve Toplum’, ‘Yazarlık ve Editörlük Okulu’, ‘İslam Düşünce Atölyesi’ ile yaz boyunca vatandaşlara ücretsiz eğitimler verilecek.

Akademisyen, yazar ve fikir adamlarının katkı sağlayacağı programlarla katılımcıların düşünce ufkunda yeni pencereler açılması hedefleniyor. Programlara düzenli katılan kursiyerlere eğitim sonunda sertifika verilecek.

Yıldırım Belediyesi olarak, bir taraftan şehri inşa ederken öte yandan nesilleri ihya etmek için çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tüm projelerimizi gerçekleştirirken, şehrin ana unsurunun beton binalar değil, insan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yüzden hemşehrilerimiz için gerçekleştirdiğimiz projeler bizi, kentsel dönüşüm projelerinden çok daha fazla heyecanlandırıyor. En büyük mekân insanın gönlüdür. Çünkü mekândan münezzeh olan Allah, insanın gönlünde mekân tutar. Onun için en büyük inşa gönülleri inşa etmektir. Biz de merhamet medeniyetimizi ihya edecek gönüller inşa etmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında İLEM ile birlikte düzenlediğimiz Yaz Akademisi projesi de bu gayretimizin bir meyvesi. Yıldırım Bayezid Medresesi’nde düzenlediğimiz Yaz Akademisi’nde 5 hafta boyunca birbirinden kıymetli hocalarımızı ağırlayacağız” dedi.