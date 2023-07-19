Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Medya Ankara Temsilcileri Buluşması'nda yapılan konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, deprem sonrası çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, bölgenin inşa ve ihya sürecinin devlet eliyle gerçekleştirildiğini ifade etti. Özhaseki, 179 bin konutun ihalesinin yapıldığını ve bunların yüzde 90'ının inşaatının başladığını aktardı. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu rakamın 390 bine çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Özhaseki, başlanılan inşaatların bir yıl içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Özhaseki, Yerinde Dönüşüm kampanyasına da dikkat çekerek, 36 bin 825 kişinin başvuruda bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, deprem bölgesinde yapılan planlamalar ve tasarım projeleri hakkında bilgi veren Özhaseki, bölge halkının gerçekleştirilen çalışmalara eleştiri değil, teşekkürlerle yaklaştığını vurguladı. Özellikle vatandaşların kendi yerlerinde kalıp yeniden inşa edilmelerini istediklerini dile getiren Özhaseki, yerinde dönüşüm projelerinin şekillendirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Bakan Özhaseki ayrıca, deprem bölgesindeki ekonomik canlanmaya destek olmak amacıyla sunulan hibe ve faizsiz kredilere de değindi. Anadolu'da yapılacak 100 metrekarelik evlerin maliyetinin 1 milyon lira olduğunu belirten Özhaseki, bu maliyetin yarısını hibe olarak sağladıklarını ve diğer yarısını da sıfır faizli kredilendirme seçeneğiyle desteklediklerini ifade etti. Ayrıca, yapılan kredilerin ödemelerinin 2 yıl süresiz ve 10 yıl vadeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Özhaseki, deprem bölgelerinde dikkate alınması gereken noktalar hakkında da açıklamalarda bulundu. Fay hatları ve kırıklar üzerine yapılaşmaya izin verilmeyeceğini belirten Bakan, sel yataklarında da belirli süreler içinde sel gelmese bile yapı yasakları uygulanacağını dile getirdi. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde de yapılaşma yasağı olduğunu vurgulayan Özhaseki, mimarlık ve mühendislik hesaplarında sıfır tolerans politikasının benimsendiğini belirtti.

Son olarak, Yerinde Dönüşüm programına başvuruda bulunan kişi sayısının 36 bin 825 olduğunu aktaran Özhaseki, bu süreçte vatandaşlara bağış, hibe ve kredi desteği sağlanacağını ve proje sürecinden oturma aşamasına kadar takip ve destek sunacaklarını belirtti. Ayrıca, deprem anında vatandaşların güvenli bir şekilde evlerinde bekleyebilmeleri için önlemler alacaklarını vurguladı ve İstanbul'un depreme karşı hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.