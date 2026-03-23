Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmed D. (22) ile Bayram A. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Bayram A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Ahmed D.'yi omuz kısmından yaraladı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmed D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheli Bayram A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
