Geçtiğimiz 2022 yılında 28 Mayıs tarihinde Osmangazi ilçesine bağlı Ulu Mahallesi'nde yaşanan olayda, polisin takipte olduğu Raşit Atilla ve Beyza A. bir pansiyonda köşeye sıkıştırıldı. Raşit Atila yakalanacağını anladığı sırada başına tabanca dayayarak Beyza A.’yı rehin aldı. Polisin tüm uğraşlarına rağmen teslim olmayan Raşit Atila’ya en sonunda polis müdahale etti. Raşit Atila'nın sağ omuz bölgesinden vurulmasının ardından yakalanırken Beyza A. ise bu müdahale ile kurtarıldı. Raşit Atila tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Raşit Atila’yı vurarak etkisiz hale getiren komiser A.B.B. hakkında dava açıldı. Davada 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçu gerekçe gösterilirken A.B.B.’nin 12 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.

Savunmasıyla Beraat Ettirdi

Avukat Özgür Abatay, A.B.B.’nin savunmasını yaptı. Mahkemede verilen savunmada sanık A.B.B., Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada şu ifadeyi verdi: "Olay yerine gittiğimde, şüpheli Raşit Atila'nın kalabalık içinde olduğunu ve kalabalık grubun en önünde gittiğini gördüm. Çevresinde polis memurları ve aralarında çocukların da olduğu 30'a yakın sivil vardı. Kendisini rehineyi bırakması için uyardım. Uyuşturucu aldığı için şuurunu kaybettiği belli oluyordu. 'Ben teslim olmam. Beni teslim alamazsınız. Kendime de kıza da size de sıkarım. Beni teslim alamayacaksınız' diyerek etrafa bağırıyordu. Ben kendisine 'Sakin ol, polisiz. Silahı ve kadını bırak, teslim ol' diye uyarıda bulundum. Kendisi, 'Uzaklaşın, kadına da size de sıkarım. Asla teslim olmam' diye karşılık verdi. Şahsın cinnet halinde olduğu belliydi. Müzakereye tamamen kapalıydı"

Komiser A.B.B., "Raşit Atila, uyarıları dinlemeyip sağa doğru, rehine ve bana doğru, vücudunu ve silahını çevirip adım atmaya başladı. Namlu, rehine ve bana doğru yöneldi. Parmağının tetiğe hareket ettiğini gördüm. O sırada çevresinde ben, rehine, sivil bir polis, caddede bulunan insanlar ve araçlar vardı. Ben, elindeki silahı düşürmek için kendisine 2 el ateş ettim. Bizim silahlarımızın, hayati bölgelere ateş edilmediği sürece öldürücü etkisi yoktur. Tek ateşle etkisiz hale gelmesi mümkün olmadığından duble atış yaptım. Ben ateş ettikten sonra silah elinden düşmedi. Şahıs, daha sonra rehineyle birlikte yere düştü. Elindeki silah düşünce hemen arkamı dönüp rehinenin can güvenliğini aldırdım. Bu sırada polis arkadaşım Atila'ya tampon yaptı. Sonra hastaneye getirdim. Yasalar çerçevesinde görevimin gereğini ifa ettim" ifadelerini kullandı.

Komiser A.B.B.'nin ifadesinden sonra savunmasını yapan avukatı Özgür Abatay komiserin görevini yerine getirdiğine vurgu yaparak şu ifadelere değindi: "Olayın oluş şekli ile müvekkilin, müteveffanın eylemlerine son verme amacıyla hareket ettiği görülmektedir. Müteveffanın rehineye karşı haksız saldırılarının varlığı gibi unsurlar dikkate alınarak, eylemi, hukuka uygun olarak değerlendirilmelidir. Olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde, müvekkilin müteveffaya yönelen eyleminin, bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunması için uyarılara ve ikna çabalarına rağmen durdurulamayan kişinin eylemlerine son vermek, zararı minimalize ederek engellemek amacı güttüğü anlaşılmaktadır"

Yapılan bu savunmalar mahkeme tarafından yerinde bulunurken davada kesin karar verildi. Açıklanan kararda A.B.B.'nin meşru savunma ve zorunluluk hali nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğine kanaat getirildi ve komiserin beraatine karar verildi.