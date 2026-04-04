Doğal gaz faturalarında kademeli tarife uygulaması bugün itibarıyla hayata geçirildi. Resmî adı “Kademeli Fiyat Uygulaması (KFU)” olan sisteme ilişkin detaylar BOTAŞ tarafından internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Yeni düzenlemeye göre her şehir için ayrı tüketim sınırı belirlenirken, bu limitin aşılması halinde daha yüksek tutarda fatura ödenecek.

İKİ KADEME OLACAK

Dağıtım şirketleri 4 Nisan 2026 günü için bir ilk okuma tarihi belirleyecek. İl bazında limitlere göre kademe uygulanacak. Her bir abone için Kademe 1 ve Kademe 2 fiyatlaması uygulanacak. Yüksek kademeye geçiş için EPDK’nın her bir il için belirlediği aylık ortalama tüketim bedeli limit olacak. Kendi ilindeki limiti yüzde 75 oranında aşan tüketiciler yüksek tarifeden fatura ödeyecek.

LİMİT AŞARSA ZAMLI TARİFE BAŞLAYACAK

İki ayrı ayı kapsayan faturalama döneminde limit hesaplamasının da ilgili ayın tarifesine göre yapılmasını öngörüyor. Örneğin havaların birden soğuduğu bir zamanda, kısa da olsa çok yüksek miktarda gaz tüketen birinin, kendi hesabına göre aylık limit içinde kaldığını zannettiği bir dönemde, faturasının bir kısmının zamlı hale gelmesi sonucunu doğurabilecek. Burada kritik nokta ise ilgili ayda aştığı limit kadarının zamlı tarifeye geçecek olması, biraz daha adaletli bir yöntem olarak ortaya çıkıyor.

AYRI AYRI HESAPLANACAK

Fatura okuma döneminde ay için ilan edilmiş limitin yüzde 75 fazlasının altındaysa, zamlı tarife uygulanmayacak. Ancak, fatura okuma dönemleri ay değişimlerine denk gelebiliyor. Böyle bir durum olursa, günlük tüketim hesaplandıktan sonra, limitin aşılıp aşılmadığı, denk geldiği ayın günlük tüketim limitlerine göre ayrı ayrı hesaplanıyor. Yine bu toplam açıklanmış limitlerdeki günlük tüketim miktarı ile karşılaştırılıyor.

Yani bir tüketicinin sayacı 15 Ocak ile 15 Şubat arasında okunduysa ve 15 Ocak 31 Ocak günleri arasında limitleri aşmış ancak 1 Şubat 15 Şubat günleri arasında limitleri aşmadıysa, sadece Ocak’taki15 günlük tüketimini zamlı tarifeden, Şubat’taki 15 günlük tüketimini normal tarifeden hesaplanıyor ve toplam fatura bedeli oluşturuluyor.

Bu durum, havaların birden kötüleşip doğal gaz tüketiminin arttığı bir geçiş döneminde, normal limitleri aşan bir tüketici için birden zamlı tarifeye geçme ihtimalini doğuruyor.