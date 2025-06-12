Millet Mahallesi’nde yaşayan genç kız, “ekmek almaya gidiyorum” diyerek evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi kendi çabalarıyla sonuç alamayınca Yavuz Selim Polis Merkezi’ne kayıp başvurusunda bulundu. Daha önce de benzer şekilde beş kez evden ayrıldığı belirlenen Sude Solak için ekipler tarafından kapsamlı bir araştırma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Sude Solak, Yıldırım ilçesinde bir pastanede sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen genç kız, gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Aile, kızlarının bulunmasına katkı sağlayan ekiplere teşekkür ederken, yetkililerden destek talep etti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.