Bursa Valisi Mahmut Demirtaş; deprem riski nedeniyle gündeme gelen Gemlik Şehit Ethem Yaşar İlkokulu ve Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin eğitime ara vereceğini açıkladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz ile Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran’ın katıldığı toplantıda her iki okul için karar çıktı.

Alınan karara göre deprem riski nedeniyle Şehit Ethem Yaşar İlkokulu öğrencileri Özdilek Anadolu İmam Hatip Lisesine nakledilecek, Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri ise Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu’nda eğitim öğrenimlerine devam edecek.