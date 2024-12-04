Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "'Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan otomatik sulama sistemi yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Mustafa Kuşdil Sağlık Parkı, Hikmet Kılıçaslan Parkı 09 Aralık 2024-09 Şubat 2025 tarihleri arası kullanıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından çalışma yapılan alanlara girmemesi önemle duyurulur. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda vatandaşlarımızın kullanımına planlanan tarihten önce açılacaktır. Kamuoyu bilgisine saygılarımızla arz olunur.''

Kaynak: BÜLTEN