Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Kamil S., Kasımefendi Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce şüpheli hareketlerde bulunarak kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Yapılan kimlik sorgusunda, Kamil S. hakkında banka aracılığıyla dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin dikkatli gözlemi ve hızlı müdahalesi sayesinde firari hükümlünün yakalanması, rutin denetimlerin kamu güvenliği açısından önemini bir kez daha ortaya koydu.