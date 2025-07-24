Edinilen bilgilere göre, 14 ve 15 yaşlarında iki çocuk, bakır telleri plastiklerinden ayırmak amacıyla ateş yaktı. Kontrolsüz yanan ateşin kısa sürede yayılmasıyla yangın zeytin ağaçlarına sıçradı. Mahalle sakinleri durumu fark edince hortum ve yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını evlere ulaşmadan kontrol altına aldı. Yangında 20 zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerinden uzaklaştığı belirlenen iki çocuk polis tarafından gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA