İşletmelerin kamuya olan borçlarını vurgulayan Doç. Dr. Okşak, "Bakın bu işin kamu borcu tarafı. Bir de kamuya olan borçlar var. Yani vatandaşın vergi borcu var, vatandaşın örneğin SGK borcu var. Aynı şekilde işletmelerin SGK borçları var. Tüzel kişiliklerin mesela SGK borcu var." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de İnegöl’de yaşadığını ve son iki aydır İnegölspor’un yönetim kurulunda yer aldığını belirten Okşak, kulübün SGK borçlarını örnek gösterdi. "Mesela burada çok ciddi SGK borç yükü var mesela. 2 ay önce 13 milyon TL’ydi bu rakam 15 milyona geldi bakın. 2 ayda 2 milyon liralık bir sadece borç servis yükünden kaynaklı bir artış gerçekleşmiş durumda.” dedi.

SGK borçlarının, mevcut piyasa faizlerinin çok altında faiz oranlarıyla yapılandırılmasına rağmen işletmelerin bu borç yükünü taşımakta zorlandığını belirten Okşak, şunları söyledi:

"Genel olarak işletmelerimize baktığımızda teşvik alanları hariç SGK ve vergi borcunu doğru düzgün ödeyebilen de kalmadı. Herkes öteliyor bir şekilde, dolayısıyla biz burada da yapılandırma açıkçası bekliyorduk. Sizin vesilenizle bunu da söyleyeyim yani, SGK ve vergi borçlarına inanılmaz bir yapılandırma beklentisi de var piyasalarda. Bu da henüz gelmiş değil. Politika faizi dediğimiz mekanizmayı lütfen sadece bir enflasyon baskı ve döviz kuru baskısı olarak görmeyelim. Ekonomik aktivite üretime ve büyümeye dayalı olmak zorunda. Dolayısıyla buradaki daralmayı da düşünerek perspektif çizmek lazım."