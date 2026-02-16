Kardal, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün oynadığımız karşılaşmada hafta boyunca çalıştığımız oyun planını sahaya yansıtan, kontrolü elinde tutan bir takım görüntüsü verdik. Ön alan baskılarında doğru zamanlamayla rakibi hataya zorladık ve bu organizasyonlardan skor üretmeyi başardık. Pozisyona girebilmek, doğru oyunun en önemli göstergelerinden biridir ve bu anlamda üretken bir performans ortaya koyduk. Ancak o anlarda daha etkili ve daha kararlı olmalıyız. Son pas ve bitiricilik kalitesini yukarı taşıdığımızda oyun üstünlüğümüzü skora daha net yansıtacağımıza inanıyorum. Bu konuda çalışmalarımız kararlılıkla sürecek. Hava sıcaklığı ve saha zemini zaman zaman oyunun temposunu etkiledi.

Buna rağmen oyuncularım mücadele disiplininden kopmadan, maçı doğru şekilde yöneterek kazanmasını bildi. Bu, takım karakterinin önemli bir göstergesidir. 90 dakika boyunca bir an olsun susmadan, ilk düdükten son ana kadar takımının yanında olan taraftarımıza özellikle teşekkür ediyorum.

Onların sesi sahadaki mücadelemize güç, oyuncularımıza cesaret veriyor. Bu birliktelik bizim en büyük avantajımızdır. Biz süreci maç maç, kararlı ve lider bir duruşla yönetiyoruz. Hedefimize giden yolda gelişimden ödün vermeden ilerlemeye devam edeceğiz. Biz çalışmaya, gelişmeye ve kazanmaya devam edeceğiz. Saygılarımla" dedi.