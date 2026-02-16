İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 31 Ocak sabahının erken saatlerinde düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik iddialarla birçok adrese eş zamanlı “Şafak Operasyonu” düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Hasan Can Kaya, rapçi Emirhan Çakal ve Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş'ta vardı.

TEST SONUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR

12 Şubat'ta komedyen Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin negatif çıkmasının ardından aynı soruşturmada gözaltına alınan Toşko mahlaslı Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Gazeteci Burak Doğan'ın edindiği bilgilere göre; bugün ise (16 Şubat) Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın uyuşturucu testinde esrar ve kokain pozitif olduğu belli oldu.

Çakal mahlaslı rapçi Emirhan Çakal'ın da uyuşturucu testi esrar ve kokain için pozitif sonuçlandı.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında test veren Barış Murat Yağcı'nın testi ise negatif çıktı.