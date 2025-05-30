30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, internet ortamında yer alan ilanlarda taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklandı.

Yapılan değişiklikle birlikte, emlak işletmeleri artık yalnızca kendi portföylerinde bulunan taşınmazların ilanlarını yayımlayabilecek. Emlak işletmelerinin, sahipliği kendilerine ait olmayan taşınmazlara dair gerçeğe aykırı fiyatlarla ilan vermeleri ve bu ilanlara aracılık etmeleri yasak kapsamına alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve halkı yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu taşınmazın malikleri de idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecektir." denildi.