Gram altının alış fiyatı 4.110,44 TL, satış fiyatı ise 4.179,52 TL olarak belirlendi.

22 ayar altın, alışta 3.756,51 TL, satışta ise 3.972,83 TL seviyesinde işlem görüyor. 14 ayar altın ise alışta 2.252,93 TL’den alıcı bulurken, satışta 3.207,99 TL’ye kadar yükseliyor.

Küçük yatırımcının en çok tercih ettiği kalemlerden olan çeyrek altın 6.732 TL alış, 6.817 TL satış fiyatıyla piyasada yerini alıyor. Eski çeyrek altın ise 6.567 TL’den alınıp 6.713 TL’den satılıyor.

Yarım altın 13.465 TL’den alınırken, satış fiyatı 13.634 TL olarak kaydedildi. Tam altının alış fiyatı 26.847 TL, satış fiyatı ise 27.142 TL olarak açıklandı.