İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Aybaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, 5. Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Bu yıl rekor düzeyde katılımla 550 öğrencinin yer aldığı yarışmada, dereceye giren öğrenciler ve aileleri büyük bir heyecan yaşadı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Halil İbrahim Zengin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, şube müdürlerimiz ve protokol üyeleri katılım sağladı.

Yarışma, hem akademik başarıyı teşvik etmesi hem de ilçeler arası eğitim iş birliğini güçlendirmesi bakımından büyük takdir topladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, yarışmanın sadece akademik bir etkinlik olmanın ötesinde, öğrenciler için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizin hangi dereceyi aldıklarını bilmemeleri, heyecanlarını daha da artırıyor. Ben de olsam aynı duyguları yaşardım," dedi.

Bu yıl yarışma formatında yapılan değişiklikle Bursa'nın tüm ilçelerinin dahil edildiğini belirten Zengin, önceki yıllarda emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür etti. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen yarışmanın yeniden canlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Zengin, "Bu yarışma kolay değildi. Sorular oldukça seçiciydi. Burada başarı elde eden öğrencilerimiz her türlü takdiri hak ediyor," dedi. Konuşmasının sonunda organizasyonun mimarı Şube Müdürü Salih Aybaş'a da özel teşekkürlerini iletti.

Şube Müdürü Salih Aybaş ise bu yıl organizasyonun kapsamının 9 ilçeye çıkarıldığını belirterek, "Yola çıkarken yalnızca İnegöl'le sınırlı kalmak istemedik. Hedefimiz Türkiye'yi de aşarak küresel düzeyde başarı elde etmek," ifadelerini kullandı. Türkiye Matematik Ligi'nde elde edilen dereceleri hatırlatan Aybaş, bu başarının daha da ileriye taşınacağını söyledi.

Toplam maliyeti yaklaşık 300 bin TL olan yarışmada, ilk 10'a giren öğrencilere altın madalya verildi. Birinciye tam altın, ikinci ve üçüncüye yarım altın, diğer derece sahiplerine ise çeyrek altın ödülleri takdim edildi. Yarışmaya verdikleri kıymetli destekten dolayı Weltew Home ve Newjoy Mobilya firmalarına, firma sahibi Mustafa Balcı ile Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Ercan Şahin'e ve tüm destek olan paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Altın Madalya Kazanan Öğrenciler

Yusuf Efe Soykan – Gazipaşa Ortaokulu Ayşe Berra Uslu – Kocatepe Ortaokulu Mustafa Semih – Gazipaşa Ortaokulu Eymen Aktürk – Gazipaşa Ortaokulu Coşkun Eymen Tetik – Gazipaşa Ortaokulu Zeynep Hilal Dalğıç – Nilüfer Şehitler Ortaokulu Asmin Yaşa – Kurşunlu Cumhuriyet Ortaokulu Cem Yılmaz – Ertuğrulgazi Ortaokulu Zehra İpek – Gazipaşa Ortaokulu Talha Berat Yılmaz – Özel Altın Nesil Ortaokulu Doruk Kaygısız – Mudanya Bilfen Ortaokulu

Gümüş Madalya Kazanan Öğrenciler

· Zeynep Şahin – Kocatepe İlkokulu

· Ayaz Gümüş – Gazipaşa Ortaokulu

· Efe Öğütveren – Gazipaşa Ortaokulu

· Ali Mete Öztürk – Nilüfer İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu

· Kaan Kayacan – Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu

· Furkan Elri – Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu

· Atahan Arabacı – Gazipaşa Ortaokulu

· Burak Asaf Çevik – Mudanya Bilfen Ortaokulu

· Semra Gürsoy – Gazipaşa Ortaokulu

· Ahmet Rıdvanoğlu – Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

· Elif Rana Çelik – Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu

· İzzettin Yalçınkaya – Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu

· Muhammed Başkantaş – Özel Altın Nesil Ortaokulu

· İpek Sedefli – Kocatepe Ortaokulu

· Emirhan Koç – Kocatepe Ortaokulu

· Y. Orhan Dumlupınar – Gemlik Lale Kemal Kılıç Ortaokulu

Bronz Madalya Kazanan Öğrenciler

· Duygu Çiçekler – Nilüfer Şehitler Ortaokulu

· Zeynep Karaca – Özel Elit Grup Ortaokulu

· Cansu Fazla – Özel Doğa Koleji

· Yusuf Talha Yılmaz – Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu

· Yavuz Asaf Yelken – Gazipaşa Ortaokulu

· Talha Akçasu – Gazipaşa Ortaokulu

· Eslem Rana Kaya – Kocatepe Ortaokulu

· Elif Canpolat – Kurşunlu Cumhuriyet Ortaokulu

· Göksu Sabah – Nilüfer Şehitler Ortaokulu

· Berat Dinler – Nilüfer Şehitler Ortaokulu

· Hilal Durmuş – Gemlik Lale Kemal Kılıç Ortaokulu

· İkbal Yamaç – Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu

· Ayça Melis Mertgil – Kocatepe Ortaokulu

· Ali Yılmaz Buzcu – Mudanya Bilfen Ortaokulu

· Yağmur Yıldız – Yenice 19 Mayıs Ortaokulu

· Hilal Kartı – Gemlik Lale Kemal Kılıç Ortaokulu

· Saliha Yanık – Atatürk Ortaokulu

· Reyhan Okumuş – Nilüfer Şehitler Ortaokulu

· Yiğit Güler – Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu

· Toprak Enes Küçük – Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu

· Kerem Sadi Özmen – İSTAŞ Kentaş Ortaokulu

· Ece Bozoğlu – Özel İnegöl Kültür Ortaokulu

· Hatice Erkılıç – Nilüfer İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu

· Elif Semiha Çalışkan – Keles İmam Hatip Ortaokulu

· Sinem Havva Usta – Yenişehir TOKİ Orhangazi Ortaokulu

· Baki Arda Arslan – Özel İznik Düşünür Koleji

· Enes Gürbüz – Osmangazi Eşrefoğlu Rumi İmam Hatip Ortaokulu

· Melisa Bayram – Yıldırım Mümin Gençoğlu 2 Ortaokulu