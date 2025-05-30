

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan “boğaz sıkma” veya diğer adıyla “bayıltma” oyunu, aileleri ve yetkilileri alarma geçirdi. Türkiye genelinde birçok okulda görülen bu tehlikeli eğilim, gençler arasında “eğlence” amacıyla yapılıyor ancak ciddi sağlık sorunlarına ve hayati tehlikelere neden olabiliyor.

İnegöl’de bazı mahallelerde de öğrencilerin birbirlerinin boğazını sıkarak bayılttığına dair videoların sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Okul yönetimleri ve rehberlik servisleri konuyu yakından takip ederek öğrencileri bilinçlendirmek için çalışmalar başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu oyunun hayati risk taşıdığını ve öğrencilerin ciddi şekilde zarar görebileceğini vurguladı. Uzmanlar ise bu davranışın oksijen yetersizliği nedeniyle beyin hasarına veya kalp krizine yol açabileceğini ifade ediyor.

Ailelere de önemli görevler düştüğünü belirten uzmanlar, çocuklarıyla bu tür davranışlar hakkında açık ve net bir şekilde konuşmalarını, sosyal medyada gördükleri içerikleri mutlaka takip etmelerini öneriyor.