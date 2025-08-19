Bursa’da mobilya sektöründeki faaliyet gösteren Gökkaya Koltuk, HMG Mobilya ve Polox Mobilya şirketlerine, daha önce verilen 3 aylık geçici mühlet, 14 Haziran 2025 itibariyle 2 ay süreyle uzatılmıştı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, tarafından kesin mühlet talebinin kabulü ile 14/08/2025 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet verildi.

İşte o karar;

İLAN

T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/330 Esas

Davacılar HACI MEHMET GÖKKAYA (42377062786 T.C )GÖKKAYA KOLTUK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( 4030313554 Vergi No.) ( 0403031355400019 Mersis No. ) ( 9824 Ticaret Sicil No. ) HMG MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (4630523540 Vergi No. )( 0463052354000013 Mersis No. )( 9239 Ticaret No. ) , POLOX MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ( 4620511484 Vergi No. ) ( 0462051148400001 Mersis No. ) ( 10749 Ticaret No. ) 'nin kesin mühlet talebinin kabulü ile; 14/08/2025 tarihinden itibaren 1 (BİR) YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMİŞTİR.

Daha önce atanan Konkordato Komiseri EFSAL UZUN, Konkordato Komiseri GÜLŞAH KAVAK ve NESRİN BEŞE'nin komiserlik görevinin DEVAMINA,

Konkordato komiserlerinin ücretlerinin aylık ayrı ayrı 35.000'er TL'ye çıkartılmasına,

Mahkememizce geçici mühletle birlikte verilen TEDBİR KARARLARININ DEVAM ETTİĞİ ve kesin mühlete ilişkin İİK 'daki sonuçların etkilerinin devam ettiğinin açıklanmasına,

İşletmenin potansiyeli ve müzakere sürecinde doğacak ihtiyaçlar nazara alınarak gerek görülürse komiser sayısının resen arttırılabileceği, ancak bu aşamada tek komiserin yeterli görüldüğünün açıklanmasına,

Komiserlerin aylık ücretlerinin şirket mal varlığından KARŞILANMASINA,

Bu aşamada alacaklıların sınıflandırılması konusunda net bir bilgi bulunmadığından şimdilik alacaklılar kurulu oluşturulmasına yer olmadığına,

Talep ve ihtiyaç halinde yahut mahkememizce resen taktir edildiğinde istekliler ve alacaklı sınıfları da nazara alınarak alacaklar kurulunun daha sonra oluşturulabileceğinin açıklanmasına,

Karar İİK.'nın 288. Madde uyarınca ilan olunur.

Kaynak: ilan.gov.tr