Kazayı gören bir yaşlı adamın ise hiçbir şey olmamış gibi aynı noktadan karşıya geçmeye çalışması dikkat çekti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi eski Gemlik yolu hurda pazarının bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, 16 MC 0059 plakalı aracın çarpması sonucu yolun ortasında yere düştü. Ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza ders olmadı

Kazanın yaşandığı bölgede polis ekipleri gerekli incelemeler yaparken, bir yaşlı adamın ise karşıya geçmeye çalışması dikkat çekti. Az önce yaşanan kazayı görmesine rağmen aynı yerden yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşın umursamazlığı 'pes' dedirtti.

