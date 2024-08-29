Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Hepimizin Zaferi" temasıyla düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı programı netleşti.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, saat 19:30'da Heykel'deki Tarihi Büyükşehir Belediye Binası önünden başlayacak fener alayıyla başlayacak. Etkinlikler, Türk bayraklarıyla binlerce Bursalının katılım göstereceği bu yürüyüşün ardından, sanatçı Nilüfer'in Kültürpark'ta eski Atatürk Stadyumu girişinde vereceği '30 Ağustos Konseri' ile son bulacak.

Etkinlik saati: 19:30

Mekan: Heykel-Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Bina (Fener alayı)

Etkinlik saati: 20:30

Mekan: Kültürpark eski Atatürk Stadyumu girişi (Millet Bahçesi) (Konser)

İŞTE BURSA'DA OLAN ETKİNLİKLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İNEGÖL BELEDİYESİ

OSMANGAZİ BELEDİYESİ

YILDIRIM BELEDİYESİ

KARACABEY BELEDİYESİ

GEMLİK BELEDİYESİ