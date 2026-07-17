Festival kapsamında Amfi Tiyatro'da Bosna Hersek, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malezya, Mısır ve Senegal'den gelen toplam 260 kişilik halk dansları ekipleri sahne aldı. Farklı kültürleri yansıtan gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

202C14F5 751E 4Deb Be10 2C4981B57425Festival alanında kurulan 22 yöresel dernek çadırı da gün boyunca yoğun ilgi gördü. Dernekler, kendi kültürlerini tanıtan etkinlikler ve ikramlarla ziyaretçileri ağırlarken, alanda adeta kültür şöleni yaşandı.

Vatandaşlar, derneklerin düzenlediği etkinliklerde halay çekti, horon oynadı ve farklı yörelere ait halk oyunlarına eşlik etti. Gece boyu süren etkinlikler, festival alanını renkli görüntülere sahne ederken her yaştan vatandaş unutulmaz anlar yaşadı.

65E73Dd4 75F1 40Dc 9C69 89F9Ffaedd7D39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, hafta boyunca konserler, halk dansları gösterileri ve çeşitli kültürel etkinliklerle İnegöllüleri buluşturmaya devam edecek.

Muhabir: Öznur Alkan