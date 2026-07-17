Festival kapsamında Amfi Tiyatro'da Bosna Hersek, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malezya, Mısır ve Senegal'den gelen toplam 260 kişilik halk dansları ekipleri sahne aldı. Farklı kültürleri yansıtan gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Festival alanında kurulan 22 yöresel dernek çadırı da gün boyunca yoğun ilgi gördü. Dernekler, kendi kültürlerini tanıtan etkinlikler ve ikramlarla ziyaretçileri ağırlarken, alanda adeta kültür şöleni yaşandı.

Vatandaşlar, derneklerin düzenlediği etkinliklerde halay çekti, horon oynadı ve farklı yörelere ait halk oyunlarına eşlik etti. Gece boyu süren etkinlikler, festival alanını renkli görüntülere sahne ederken her yaştan vatandaş unutulmaz anlar yaşadı.

39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, hafta boyunca konserler, halk dansları gösterileri ve çeşitli kültürel etkinliklerle İnegöllüleri buluşturmaya devam edecek.