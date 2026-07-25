Nilüfer Belediyesi ile Müzikist Derneği iş birliğinde, kırsal mahallelerde ikamet eden çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak maksadıyla yürütülen çalışma tamamlandı. Üç hafta süresince Gökçe, İrfaniye ve Büyükbalıklı mahallelerinde icra edilen çocuk atölyelerinin ardından faaliyetin kapanışı, Gökçe Mahallesi Köy Okulu’nda düzenlenen "Nilüfer Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" ile gerçekleştirildi.

Organizasyona Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gökçe Mahalle Muhtarı Necmettin Atış, aileler ve yöre sakinleri iştirak etti.

Çocuklar koro kurdu

Kültürel ve sanatsal imkânlara erişimi kısıtlı olan çocuklara ulaşmayı amaçlayan proje kapsamında 113 çocuk eğitim aldı. Üç haftalık süreçte çocuklar; Müzikist Çocuk Korosu’nun eserleri refakatinde çocuk haklarının işlendiği "Şarkılarla Çocuk Hakları", müzik eşliğinde resim faaliyetlerinin yapıldığı "Sesleri Görebilir Miyiz?", ritim ve grup çalışmalarına dayanan "Mango Kivi Ananas" ve beden perküsyonu çalışmalarını içeren "Müziğin Sınırında" atölyelerine katılım sağladı. Bu atölyelere katılan çocukların kurduğu Nilüfer MÜÇO’ları ise süreç boyunca kazandıkları tecrübeyi şenlik sahnesine taşıdı.

Gökçe Mahallesi Köy Okulu bahçesinde gün boyu süren sokak oyunları, yüz boyama, oyun olimpiyatları, origami ve Müzik Köyü atölyeleri kuruldu. Sahne programında ise Onur Kahvecioğlu, M Collective ve atölyelerdeki çocuklardan kurulan Nilüfer MÜÇO’ları performans sergiledi. Beğenilen sanatçı Murat Evgin ise "Bambaşka Bir Şehir" parçasının yanı sıra "Sevdan Olmasa" ve "Hayat Bayram Olsa" gibi eserleri çocuk korosuyla beraber seslendirdi. Etkinlik çerçevesinde Gizem Dalgıç da müzikli masal anlatımı icra etti.

Başkan Şadi Özdemir'den çocuklara tebrik

Konser sonunda Murat Evgin’e günün anısına armağan takdim eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, projede katkısı bulunanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Üç hafta boyunca Büyükbalıklı, Gökçe ve İrfaniye mahallelerimizin evlatlarıyla etkinlikler yaptık, müzik çalıştık. 113 çocuğumuz katıldı. Bugün de sanatçılar gibi şarkılara eşlik ettiler. Annelerimize, babalarımıza, öğretmenlerimize, katılan çocuklarımıza, muhtarımıza ve bütün emek verenlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de bunların devamını getirmek arzusundayız."