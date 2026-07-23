İnegöl Belediyesi’nin ilçe esnafına destek olmak ve vatandaşları uygun fiyatlı alışveriş imkanlarıyla buluşturmak amacıyla Terziler Odası iş birliğinde düzenlediği ve bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek olan Hanımeli Alışveriş Şenliğinin başlangıç gününü değiştiği duyuruldu. Daha önce yapılan açıklamalarda Hikmet Şahin Kültür Parkı Kameriyeler Bölgesinde 25 Temmuz Cumartesi günü başlayacak şenlik, beklenen yağış nedeniyle 1 gün ertelendi. Alışveriş Şenliğinin 26 Temmuz Pazar günü başlayacağı duyuruldu.

Kaynak: BÜLTEN