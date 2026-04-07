Bursa Büyükşehir Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur ittifakı yeni başkan vekili adayını Ankara’da belirleyecek.

AK Parti için adı geçen 4 isim AK Parti Genel merkezine davet edildi. İl Başkanı Davut Gürkan önderliğinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Şahin Biba, Sinan Kahraman, Osman Şahin ve Numan Çakır Ankara’ya gitti.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkması beklenen 4 isimle mülakat yapılması bekleniyor.

Kulislerden edinilen bilgiye 4 isimle yapılacak olan görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir isme aday olması talimatını verecek.