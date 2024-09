Bursa'da son 4 yılda meydana gelen 6 uçak kazasında 5 pilot ve 1 güzellik uzmanı hayatını kaybederken, 4 kişi de hafif şekilde yaralandı. 4 yılda ard arda yaşanan kazalar sebebiyle Bursa semaları havacıların radarına girerken, en fazla uçuş okulunun bulunduğu Bursa'da Yenişehir ve Yunuseli Havalimanları'nda tedbirlerin yeteri kadar alınıp alınmadığı da konuşulmaya başlandı.



Dün sabah saat 08:00'de Yenişehir Havalanı'nda yaşanan 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atıldı. Hayatını kaybeden pilotların cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'nda ailelerine teslim edildi.



10 bin 891 kilometrekare yüzölçümüne sahip; güneyde Uludağ kuzeyde Marmara Denizi ile sınırlı hava sahası bulunan Bursa'da 2021 yılından bu yana 6 ayrı uçak kazası yaşandı. Bu kazalarda 5 pilot ile 1 güzellik uzmanı hayatını kaybederken 4 kişi de hafif yaralandı.



Kazalardan ilki 29 Haziran 2021'de yaşandı. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan 29 Haziran´da havalanan tek motorlu eğitim uçağı, ikmal amacıyla Bursa Yunuseli Havaalanı'na iniş yapmak için yöneldiği sırada motor arızası yaptı. Uçak, havaalanına 500 metre mesafede, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı. Armut ağaçları arasına inen ve hasar gören uçağın pilotu Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun hafif yaralandı. Yaralanan pilot ve öğrenci Çekirge Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, uçak kazasının ardından başlattığı soruşturmada suç kastıyla hareket edilmediğini, suç unsurunun oluşmaması ve yaralıların şikayetçi olmaması nedeniyle 'takipsizlik' kararı verdi.



Evlerin arasına düşen uçağın 2 pilotu öldü

İkinci kaza 25 Nisan 2022' de Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokakta yaşandı.

Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan özel havacılık şirketine ait tek motorlu eğitim uçağı 500 metre ileride sokak arasına düştü. Kaza sonucu uçakta pilot Furkan Otkum (29) ve Murat Avşar (32) hayatını kaybetti. Sivil eğitim uçağı olarak kayıtlara geçen UPT kuyruk numaralı Tecnam P2002JF tipi tek motorlu iki kişilik uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra, Yunuseli Havalimanının batı tarafında 500 metre yükseklikte motor emergency uçuş eğitimi yapacağını anons etti. Ancak anormal bir durum oluşunca kalkıştan kısa bir süre sonra diğer piste iniş yapacağını söyledi. Kalkıştan 3-4 dakikalık bir süre sonra uçak Bağlarbaşı Mahallesinde iki evin üzerine düştü. Evlerde ve sokakta hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. YBS firması Bursa'da sivil havacılık eğitimi veriyor. Ağırlığı 750 kilograma kadar olan küçük uçaklar için özel uçuş eğitimi alınabiliyor. Ultralight Pilot Lisansı (UPL lisansı) denilen belgeyi sağlayan bu tarz eğitim kurumlarında, küçük uçaklarla şehir içerisindeki havalimanlarında eğitim uçuşları yapılabiliyor. Düşen UPT kuyruk işaretli İtalyan üretimi uçak da, 600 kilogramlık grupta yer alıyordu.



Ağaçta asılı kaldılar

Üçüncü kaza 17 Ekim 2022'de yaşandı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 kişilik uçak motor arızası nedeniyle düştü. Zeytin ağaçlarına düşen uçağın pilotu ve yanında bulunan yolcusu kazadan yara almadan kurtuldu. Hava aracı düştüğü yerden 3 saat sonra kurtarılarak çekiciye yüklendi.

Olay, Mudanya ilçesi Aydınpınar köyü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Hoç idaresinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkış yapan iki kişilik uçakta motor arızası yaşadı. Yaşanan arıza nedeniyle pilot Erkan Hoç yanındaki yolcu Gökhan Molla ile uçağı zeytin ağaçlarının üzerine indirmek için harekete geçti. Düşen uçaktaki 2 kişi yara almadan kurtuldu.



380 bin voltluk yüksek gerilim tellerine çarpıp doğalgaz çevrim santralinin bahçesine düştü

2022 yılı Nisan, Ekim ve Aralık aylarında yaşanan 3 ayrı uçak kazasıyla en fazla uçak kazasının yaşandığı yıl oldu. 4'üncü kaza 1 Aralık 2022'de yaşandı.

Bursa'da hava muhalefeti sebebiyle Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen tek motorlu uçakta bulunan Havacılık Derneği Başkanı işadamı pilot 54 yaşındaki Hakan Köksal ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam hayatlarını kaybetti. Uçağın düşme anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde düşen uçağın kanadının Ovakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santralindeki yüksek gerilim direği ve teline dokunduğu bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü. Gerilim hattından çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektriğin geçtiği öğrenildi.

5'inci kaza 5 Ocak 2024'te yaşandı Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 16.30 sıralarında Çiçeközü köyü Sırt mevkisinde meydana geldi. Yenişehir Havalimanı'ndan kalktıktan sonra sırayla Yunuseli Havalimanı ve Sivrihisar'a uğrayan eğitim uçağı, Yenişehir Havalimanı'na dönmek için yola çıktı. Havalimanına yaklaştığı esnada kırama uğrayan uçağın pilotu Mehmet Akif Öztürk, boş araziye acil inişe geçti. Araziye inişi esnasında hendeğe takılan uçak, küçük çaplı maddi hasan meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri intikal etti.



Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan pilot Mehmet Akif Öztürk, her ihtimale karşı kontrol amaçlı Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Havacılık camiasını derinden yaralayan 23 Eylül 2024'te Yenişehir Havaalanında yaşanan kazada ise tecrübeli eğitmen pilot Ünal Aster (61) ve öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yenişehir Havalimanı'nda saat 08.10 sıralarında tek motorlu eğitim uçağı aprona düştü. Kazada iki pilot da olay yerinde hayatını kaybetti. Fenıx uçuş okuluna ait tek motorlu uçak kazası sonrası bölgeye itfaiye, ambulans ve arama kurturma ekipleri sevk edildi. Kazanın kesin sebebinin bilirkişi raporu ve son kule görüşmelerinden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. TC UDI kuyruk işaretli uçağın burun kısmında hasar meydana gelmesi dikkat çekerken, uçak kazasının pilotların "Touch and go" eğitimi yaptıkları sırada yaşandığı iddia edildi.



Kaza anı görüntüleri havacıları şaşırttı

Yenişehir Havaalanı apron kısmında yaşanan kazanın görüntüleri havaalanının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde pist üzerinde alçak uçuş yapan uçağın birden bire sağ tarafa doğru yükselip yan yattığı görüldü.

Görüntüleri yorumlayan havacıların bir kısmı kazanın "Touch and go" eğitimi yaptıkları sırada yaşandığını belirtti. "Touch and go" Bir piste inmeyi ve tam olarak durmadan tekrar kalkış yapmayı içerir Genellikle pilot daha sonra havaalanını devre olarak bilinen tanımlanmış bir desende daire çizer ve manevrayı tekrarlar. Bu, kısa sürede birçok inişin uygulanmasına imkan tanır. Uçağın tekerlekleri yere değmezse, buna "alçak geçiş" denir. Hem bir touch-and-go inişi hem de bir alçak geçiş, bir tür go-around'dur. Planlanmamış bir touch-and-go inişi, "reddedilen iniş" veya "balked iniş" olarak da adlandırılır.



Wake türbülans iddiası

Havacılık uzmanlarına göre şu iddialar gündemde: "Kazayla ilgili bir kaç ihtimal var, ancak bir şey söylemek maalesef doğru değil. Fakat şunun araştırılması gerekiyor, bu inişin hemen öncesinde büyük gövde bir uçak inip kalkmış olabilir. Askeri trafik olan bir alan olduğunu da düşünürsek askeri bir kargo uçağı da kalkmış yada inmiş olabilir. Bu gibi durumlarda uçakların arkasında vortex oluşur yani wake türbülans... Büyük gövde bir uçak inip kalktıktan sonra bir süre iniş kalkışa müsaade edilmez çünkü kalktıktan yada indikten sonra arkasında bıraktığı rüzgar uzun süre vortex olarak olduğu yerde döner. Kule ile pilotun yaptığı görüşmeler önemli. Kazaya neyin sebep olduğunu o konuşmalar çözecektir"

Öte yandan kaza saatlerine yakın zamanda alanda askeri uçuş notamı da bulunduğu iddia ediliyor. Kazayla ilgili bir ihtimal de Windshear (rüzgar makası), rüzgar hızındaki ani değişiklik sebebiyle yönün değişmesi. Ancak havanın puslu ve yumuşak olması sebebiyle bu ihtimal uzmanlara göre çok zayıf. Görüntülerden yola çıkarak kazayı değerlendiren uzmanların bir kısmına göre ise uçakta halat kopması yaşandı. Herhangi bir kontrol yüzeyinin aileron halatlarından biri koptuysa uçak standart manevra limitlerinin üzerine çıkmış, direk yatışa geçmiş olabilir.

4 yılda ard arda yaşanan 6 uçak kazasının ardından Bursa semaları havacıların radarına girerken, neden Bursa'da bu kadar fazla uçak kazası olduğu da merak edilen konular arasına girdi. Uzmanlara göre: en fazla uçuş okulunun bulunduğu Bursa aynı zamanda en fazla Ultra Ligt, PIC, PPL eğitim uçuş trafiğinin olduğu illerin başında geliyor. Bir çok ilden seyrüsefer düzenlendiği için başka ilden seyreden uçaklar da burada kırıma uğrayabiliyor.

Bu kadar çok eğitim uçuşunun yapıldığı bir bölgede eğitimler sivil havacılık tarafından denetleniyor. Pilot adaylarının sağlık sertifikaları tam olmak zorunda. Uçakların uçuşa elverişli ve bakımlarının tam olması mecburi. Bunun haricinde bir durumda ise kule kalkışa izin vermiyor. Bütün bu iddialara rağmen havacıların ortak noktada buluştukları konu "Yanında biz yoktuk ne dersek boş"



Cenazeler yakınlarına teslim edildi

Yenişehir Havaalanında yaşanan kazada hayatlarını kaybeden tecrübeli eğitmen pilot Ünal Aster (61) ve öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın (42) cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Emir Gülal Nalcı'nın cenazesi Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi. Eğitmen pilot olmak için 3 yıldır çalışan Nalcı'nın bir şirkette observer olarak uçtuğu öğrenildi. Nalcı'nın safety pilot olarak görev aldığı bir uçuşunda yine Bursa semalarında acil durum yaşadığı, soğuk kanlılığı sayesinde bu durumu atlattığı, yanında bulunan pilota "arkadaşım gibi Bursa'ya düşecektik" deyip hüzünlendiği öğrenildi.

Fenix Aviation uçuş okulunda eğitmen pilot olarak görev yapan Ünal Aster'in cenazesi de eski eşine teslim edildi. Aster için de bugün tören düzenleneceği öğrenildi.