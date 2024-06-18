Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Son olarak ekipler tarafından yapılan çalışmada 'silahlı yağma' suçundan hakkında 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.Ö.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.



Ekipler yapılan çalışmada, 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı T.Ö.'yü Değirmenönü Mahallesi'nde gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.