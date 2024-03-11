Olay, merkez Tuna Mahallesi Etibank Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 gündür Muhammet Aydın’a (30) ulaşamayan yakınları, merdivenle balkondan eve girdi. Aydın’ın evde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Muhammet Aydın'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA